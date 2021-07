Der 1. FC Magdeburg hat seine Sommertestspiele mit einem Ausrufezeichen abgeschlossen. Bei Zweitligist Hannover 96 gelang den Elbestädtern am Samstag ein 4:2 (3:1). Baris Atik (14./Handelfmeter/44.), Luca Schuler (41.) und Adrian Malachowski trafen für den FCM, Sebastian Kerk (15.) und Marvin Ducksch (61.) für Hannover.

Atik trifft vor der Pause doppelt

Baris Atik erzielte zwei der vier Magdeburger Tore in Hannover. Bildrechte: IMAGO / Joachim Sielski Das Team von Christian Titz setzte auf direktes Spiel aus einer ballsicheren Defensive heraus. Aus einem Umschaltmoment entstand die Gästeführung - Simon Falette wehrte mit der Hand ab, Atik verwandelte den fälligen Elfmeter. Den Ausgleich markierte Kerk im Gegenzug, als Hannover etwas Unordnung in die FCM Defensive gebracht hatte. Danach hatte 96 zwar mehr vom Spiel, doch der FCM ging nach einem Bilderbuchkonter erneut in Führung. Atik erhöhte sogar noch vor der Pause.



In der zweiten Hälfte machte Hannover mehr Druck und nutzte einen Abwehrschnitzer der Magdeburger zum erneuten Anschluss: Ducksch schloß ab, Pechvogel Alexander Bittroff musste verletzt raus. Der FCM wirkte jetzt verunsichert, fing sich nach einer Viertelstunde aber wieder. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß machte Malachowski schließlich alles klar. Am kommenden Samstag (24. Juli) tritt der FCM zum Ligastart bei Waldhof Mannheim an.



HFC-Angreifer Boyd in Frühform

Terrence Boyd, hier sein Jubel nach dem 1:0, hat das Toreschießen nicht verlernt. Bildrechte: IMAGO / Eibner Auch Magdeburgs Erzrivale Hallescher FC ist die Generalprobe vor dem Punktspielauftakt (24. Juli daheim gegen den SV Meppen, live im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gelungen. Das Team von Trainer Florian Schnorrenberg rang Zweitligist Holstein Kiel ein 2:2 (0:0)-Remis ab. Terrence Boyd (58., 79.) hatte den Außenseiter zweimal in Front gebracht. Jonas Sterner (69.) und Joshua Mees (88.) trafen für die Kieler und sorgte damit für die ersten Gegentreffer des HFC in der Testspielphase.



Boyd drückte zunächst eine Hereingabe von Derstroff aus fünf Metern mit der Innenseite über die Linie drückte. Der Zweitligist schlug zurück. Nach Sterners Ausgleich bestraften die Saalestädter einen Kieler Fehler im Aufbau eiskalt. Janek Sternbergs Flanke köpfte wiederum Boyd elf Minuten vor dem Abpfiff ein. Zwei Minuten vor dem Abpfiff bewahrte Mees den Zweitligisten vor einer Niederlage.



Königs Führung reicht Zwickau nicht

Ronny Königs (li.) frühe Führung blieb der einzige FSV-Treffer. Bildrechte: IMAGO / Eibner Auch der FSV Zwickau spielte Remis – und zwar 1:1 (1:1) gegen den tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem. Altmeister Ronny König traf in der 16. Minute für den FSV, für die Gäste war Jonas Jiranek (35.) der Torschütze.



Der FSV dominierte vor 1150 Zuschauern die Anfangsphase und ging nach einem Angriff über die linke Seite in Führung. König verwertete eine Flanke von Can Coskun per Kopf zum 1:0. Die vom früheren Bundesligaprofi David Jarolim trainierten Tschechen wurden nach einer halben Stunde stärker und kamen durch Jiranek zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zerfahrener. Enochs brachte während des zweiten Durchgangs alle Feldspieler zum Einsatz. Erst in der Schlussphase erhöhte der FSV wieder den Druck, allerdings fehlte es bei den Abschlüssen an der nötigen Präzession. Zum Saisonauftakt empfangen die Zwickauer (Sa., 24. Juli, 14 Uhr) Aufsteiger Borussia Dortmund II.