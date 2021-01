Johannes Brinkies mit dem Urschrei nach Abpfiff. Vor dem Seitenwechsel bewahrte der FSV-Keeper sein Team mehrmals vor dem Rückstand. Bildrechte: imago images/Passion2Press

In der Folge häuften sich die Chancen für die Gastgeber. Zwickau hatte viel Dusel, dass erneut Lex zehn Minuten später nur die Latte traf. Brinkies sagte nach dem Spiel, es habe sich "ein bisschen wie beim Handball angefühlt in der ersten Halbzeit". Aber 1860 verpasste es, das Tor zu machen und so ging es torlos in die Kabine. Und wenn man vorne die Dinger nicht macht...



Joe Enochs hatte in der Umkleide wohl die richtigen Worte gefunden, denn die "Schwäne" kamen deutlich besser in die zweite Halbzeit. Der Aufbau der Münchner wurde früh gestört, wodurch die die "Löwen" nicht mehr wirklich in die Gefahrenzone des FSV vordrangen.