Eine spielentscheidende Szene ereignete sich dann in der 29. Minute: Fynn Lakenmacher versuchte bereits gelbverwarnt am Magdeburger Strafraum eine Schwalbe und sah dafür Gelb-Rot. In Überzahl schafften die Gäste schnell die Führung. Baris Atik hatte perfekt zur Grundlinie gepasst, wo Raphael Obermair den Ball gerade so noch bekam und in die Mitte gab, wo Connor Krempicki locker einschieben konnte (36.).

Die Partie schien nun für den FCM zu laufen, doch kurz nach Wiederanpfiff die kalte Dusche: Yannik Jaeschke hatte mit Noah Plume im Magdeburger Strafraum Doppelpass gespielt und den Ball dann an FCM-Keeper Dominik Reimann vorbei ins Tor gelegt (48.). Danach präsentierten sich die "Blau-Weißen" verunsichert und bekamen kein durchdachtes Offensivspiel mehr hin. So bedurfte es eines berechtigten Elfmeters, um in der Schlussphase wieder in Führung zu gehen. Im Gegensatz zum Spiel gegen Freiburg II verwandelte Atik diesmal sicher (86.). Und in der Nachspielzeit gab es noch einen zweiten Strafstoß für den FCM, der wieder berechtigt war. Nun trat der eingewechselte Kai Brünker an und verwandelte ebenfalls abgeklärt. Direkt danach war Schluss und die Magdeburger hatten den ersten Sieg gegen Havelse überhaupt geschafft.