In der HDI-Arena Hannover entwickelte sich ein munteres Spielchen. Die Zwickauer legten schnell den Vorwärtsgang ein, begünstigt durch die Havelser, die ihnen viele Freiräume ließen. Die Gastgeber indes verzichteten auf Pressing und suchten ebenfalls den Weg nach vorn. So entwickelte sich eine kleine Drangphase der Gastgeber, die aber eiskalt von den Zwickauern durchbrochen wurde. In der 20. Minute brachte Göbel eine Ecke kreuzgefährlich in den Strafraum, Lokotsch stieg hoch und köpfte das 1:0 für die Westsachsen.