Der HFC verlor das Spiel durch zwei Abwehrfehler in der Anfangsphase: Fynn Lakenmacher nutzte die Schnitzer eiskalt (8./18.). Halle hatte zwar über weite Strecken mehr vom Spiel und vor allem auch in der ersten Halbzeit gute Torchancen. Mehr als ein Kopfballtor von Michael Eberwein gelang den HFC-Kickern aber nicht (45.).

Rüdiger Ziehl (Havelse): "Wenn wir gewinnen, ist es für viele überraschend, weil wir ein Außenseiter in der 3. Liga sind. Wir haben heute viel investiert und unsere Möglichkeiten durch Ballgewinne auch gut genutzt. Wir sind verdient in Führung gegangen. Wir wussten, dass Halle hintenraus viel Ballgewinne hat, dass wir gut verteidigen müssen. Das haben wir gut gemacht, hatten in der einen oder andren Situation sicher auch das nötige Glück. Das Glück haben wir uns durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erarbeitet. Das haben wir im Vorfeld auch eingefordert. Wir wollten eine Mannschaft auf dem Platz haben. Und, dass wollten wir auch sehen. Wir waren heute sehr griffig in den Zweikämpfen. Die Mannschaft wollte sich heute beweisen."