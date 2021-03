Bildrechte: imago images/Philippe Ruiz

In einer intensiven Anfangsphase mit wiederholten Strafraumszenen auf beiden Seiten rettete zunächst 1860-Keeper Marco Hiller per Scherenschlag vor Daferner (8.), ehe der Dresdner Angreifer kurz darauf Jonathan Meiers abgefälschten Schuss über die Linie drückte, aber zuvor im Abseits stand (10.).



Viel mehr sollte Dynamo offensiv in der ersten Halbzeit jedoch nicht zustande bringen. Im eigenen Strafraum hieß es derweil zweimal tief durchatmen. Zunächst lenkte Kevin Broll den Dropkick von "Löwen"-Topscorer Sascha Mölders mit einem Glanzreflex noch an die Latte (14.), ehe der SGD-Schlussmann tief durchatmen musste, nachdem Mölders die scharfe Eingabe von Stefan Lex um eine Fußspitze verpasste (24.).