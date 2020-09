Zu Beginn der zweiten Hälfte machten beide Teams weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. Bis Jürgen Gjasula einen Geistesblitz hatte und Raphael Obermair schickte, der 1860-Keeper Marco Hiller mit einem Schuss durch die Beine überwand (57.). Nun war mehr Zug in der Partie und die Hausherren erspielten sich Chance um Chance. Stefan Lex scheiterte mit einem Schuss, der am linken Pfosten vorbeiging, nur knapp (61.). Morten Behrens im Magdeburger Tor war gegen den Kopfball von Sascha Mölders zur Stelle (64.).



Schon die Chance von Mölders in der 68. Minute, der zu zentral auf Behrens abschloss, musste eigentlich das 1:1 sein. Der Ausgleich fiel dann aber doch noch durch einen abgefälschten Schuss des ehemaligen Chemnitzers Erik Tallig - Behrens war machtlos (76.). In der Schlussphase hatte 1860 noch einige Gelegenheiten auf den Siegtreffer, etwa durch Stephan Salgers Schuss, der knapp am linken Pfosten vorbei rauschte (88.). So war der erste Punktgewinn für die Magdeburger in dieser Saison letztlich ein glücklicher.