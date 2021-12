Die Elbestädter gingen vom Anpfiff an vorne drauf. Nach vier Minuten gab es die erste Ecke, nach fünf den ersten Treffer: Ein langer Ball war vom Rücken von Moll zu Connor Krempicki geleitet worden und der Mittelfeldmann musste nur einschieben. Fast hätte es auf der Gegenseite den Ausgleich gegeben, doch Dominik Reimann parierte den Strafstoß von Dressel (8.). So konnte der FCM seine Führung ausbauen, indem Andreas Müller in der 15. Minute mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 2:0 stellte.



Schon zwei Minuten später erhöhte Krempicki mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag auf 3:0, dabei leistete die Münchner kaum Gegenwehr. Wieder hatten die "Löwen" eine gute Gelegenheit im Anschluss, erneut hielt Reimann stark - diesmal gegen den Abschluss von Sascha Mölders. Dafür traf Luca Schuler in der 30. Minute zum 4:0, nach einem abermaligen krassen Abwehrfehler der Hausherren. Und kurz vor der Pause zeigten die Magdeburger den Sechzgern noch, wie man Elfmeter schießt: Baris Atik traf nach einem Foul an Schuler platziert ins rechte Eck (43.).

1860-Torjäger Sascha Mölders blieb gegen Magdeburg ohne Fortune. Bildrechte: imago images/MIS