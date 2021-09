Fußball | 3. Liga FSV Zwickau mit Disziplin und Effizienz zum ersten Sieg

Hauptinhalt

9. Spieltag

Es ist geschafft! Der FSV Zwickau hat endlich den ersten Saisonsieg eingefahren. Effizient und konzentriert zeigte sich das Team von Joe Enochs am Samstag (18.09.2021) und gewann mit 2:0 (1:0) beim TSV 1860 München. Zwickau blieb vor 10.000 Zuschauern erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer und verlässt die Abstiegsplätze. Johan Gomez (25.) und der eingewechselte Yannik Möker per Distanz-Knaller (63.) erzielten die Tore für die "Schwäne".