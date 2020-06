1860 ging vor wenigen Zuschauern, die es sich an ihren Wohnzimmerfenstern - das Grünwalder Stadion liegt mitten in einem Wohngebiet - gemütlich gemacht haben, früh in Führung: Nach einem Steilpass, den Oldie Sascha Mölders klug passieren ließ, lief Stefan Lex allein auf HFC-Torhüter Kai Eisele zu und ließ sich die Chance nicht nehmen - 1:0 (8.). Die Gäste, die abwartend begonnen hatten, wurden aktiver, strahlen aber bis auf ein zwei Fernschüsse von Hilßner (22./29.) zunächst keine Gefahr aus.

Immerhin: Sie näherten sich im Lauf der ersten Halbzeit dem gegnerischen Tor immer mehr an - und schlugen letztlich nach einem Eckball zu: Anthony Syhre schloss per Kopf zum 1:1 ab (32.). Bis zur Halbzeitpause war es dann ein verteiltes Spiel, Mölders vergab per strammem Distanzschuss die erneute Löwen-Führung (39).

Auch in der Schlussphase hatte der HFC mehrfach Glück, im Spiel zu bleiben. Mölders vergab gleich vier gute Chancen innerhalb kurzer Zeit: Erst wurde er gerade so am Abschluss gehindert (76.), dann scheiterte er per Kopf an der Latte (77.) und schließlich zweimal an Eisele (79./83.). Dann ergab sich aus dem Nichts noch zwei Ausgleichschancen durch den eingewechselten Boyd (87./90.), doch am Ende wäre ein Punktgewinn ob der zahlreichen Löwen-Chancen wohl nicht verdient gewesen.