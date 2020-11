Die Gäste aus der Saalestadt kamen vor leeren Rängen im Stadion an der Grünwalder Straße ordentlich in die Partie und verzeichneten auch sogleich eine Chance: Linksverteidiger Janek Sternberg tankte sich in den Strafraum und legte ab auf Laurenz Dehl, dessen Schuss 1860-Torwart Marco Hiller erst im Nachfassen hatte (5.). Anschließend entwickelte sich eine umkämpfte Partie zwischen den Strafräumen, in der es kaum Möglichkeiten gab. Immerhin: Der HFC zeigte zunächst eine solide Defensivleistung und ließ gegen die offensivstarken "Löwen" um Oldie Sascha Mölders kaum etwas zu.