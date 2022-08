Die Münchener Löwen gewannen damit wie die Offenbacher Kickers in der Saison 2010/11 die ersten fünf Partien. Halle steht nach fünf Spielen weiterhin bei drei Punkten. Im ausverkauften Grünwalder Stadion trafen Martin Kobylanski (34. Minute) mit einem feinen Volleyschuss, Yannick Deichmann (61.) im Nachsetzen und Joseph Boyamba (79.) für die Sechziger. Der nach der Pause eingewechselte Boyamba verwandelte einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter. Halles Andor Bolyki (74.) hatte vor dem dritten Löwen-Tor mit einem Kopfball noch mal für Spannung gesorgt.

Der eingewechselte Elias Löder und Andor Bolyki trafen nach dem Elfmetertor jeweils noch die Latte. Trotzdem kamen die Halleschen Angriffsbemühungen insgesamt zu spät. Bis zu Bolykis Tor in der 74. Minute musste 1860-Torwart Marco Hiller nicht nennenswert eingreifen. Dass Halle durch eine zweifelhafte Gelb-Rote Karte für Tunay Deniz nach dessen zweiten Foul 30 Minuten in Unterzahl spielte, kann keine Entschuldigung für das insgesamt harmlose Angriffsspiel sein.

Die Diskussionen dominierte an diesem Freitag-Abend aber der Schiedsrichter Steven Greif. Der 28-Jährige aus Gotha brachte sich früh mit fragwürdigen Gelben Karten selbst in Bedrängnis. Seine kleinliche Leitung des Spiels unterbrach den Fluss und sorgte am Ende für insgesamt 15 Karten. Dass ab der 56. Minute wieder Gleichzahl auf dem Spielfeld herrschte, war eine seiner besseren Entscheidungen: 1860-Profi Tim Rieder sah wegen groben Foulspiels mit der offenen Sohle die Rote Karte. Sollten Halles Verfolger am Wochenende verlieren, könnte die Meyer-Mannschaft vorerst auf einen Abstiegsplatz abrutschen.