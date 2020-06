Fußball | 3. Liga Hansa Rostock abgezockt zum nächsten Sieg

32. Spieltag

Der F.C. Hansa Rostock darf nach dem 1:0 beim TSV 1860 München weiter Richtung Aufstiegsplätze schauen! Bei hohen Temperaturen hatte der FCH am Samstag (13.06.2020) die reifere Spielanlage und ließ in der Defensive kaum etwas zu. Nach Vorarbeit von Nico Granatowski erzielte der eingewechselte Pascal Breier nach einer Stunde das Tor des Tages. Hansa tat weiter mehr für das Spiel und verdiente sich den dritten Sieg in Folge. Damit überholte der FCH die heute zahnlosen "Löwen" in der Tabelle.