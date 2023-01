Dynamo-Trainer Markus Anfang setzte im Grünwalder Stadion wieder auf Tim Knipping und Stefan Kutschke. Nach ihren starken Einwechslungen beim 3:1-Sieg in Oldenburg gehörten der Kapitän und sein Vertreter nun wieder zum Stammpersonal. Für die beiden Führungsspieler mussten Claudio Kammerknecht und der zuletzt öfters enttäuschende Akaki Gogia auf die Bank. Genauso kehrten Christian Conteh (zuvor muskuläre Probleme) und Niklas Hauptmann (davor Magen-Darm) nach kurzen Zwangspausen für Jonathan Meier und den gelbgesperrten Paul Will in die Startelf zurück. Obwohl Sven Müller nach Knieverletzung wieder im Kader war, stand Stefan Drljaca weiter im Tor.

Dresden leitet Münchner Führung selbst ein

Albion Vrenezi feierte sein Tor zum 1:0 für die Löwen. Bildrechte: IMAGO/MIS Die Löwen legten los, als wöllten sie Dynamo in den Zweikämpfen auffressen. Dresdens Linksverteidiger Max Kulke unterlief ein böser Fehlpass im Mittelfeld, Albion Vrenezi nahm die Kugel auf, schüttelte bei einem tollen Solo Michael Akoto und Kyrylo Melichenko ab und lochte entschlossen rechts unten im SGD-Tor ein (5.). Dynamo steigerte sich aber in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, vor allem mit fußballerischen Mitteln drängte sie 1860 in die eigene Hälfte. Der große Ballbesitz führte aber noch nicht zu vielen Chancen, die beste Gelegenheit hatte Knipping mit einem Kopfball nach einer Ecke über die Latte (28.).

Sensationelle Steigerung der SGD

Die Stimmung im Grünwalder Stadion war auch abseits unerlaubter Pyro-Show knisternd - jetzt kann Dynamo dort sogar gewinnen. Bildrechte: IMAGO/MIS Nach der Pause hatten die Münchner noch ein kurzes Hoch. Innenverteidiger Leandro Morgalla verlangte Drljaca alles ab, als er einen Eckball per Kopf auf die linke untere Ecke des Dresdner Kastens platzierte. Der Dynamo-Keeper kratzte ihn aber raus (48.). Doch danach übernahmen die Gäste das Kommando. Als Tim Rieder im Mittelfeld bei einem Zweikampf liegenblieb, stellten die Weiß-Blauen das Spielen plötzlich ein. Ahmet Arslan flankte und Kutschke musste zum Ausgleich nur den Schädel hinhalten - 1:1 (56.). Bis auf einen Schuss von Phillipp Steinhart (71.) ließ Dynamo anschließend nichts mehr zu, gab in den Zweikämpfen nicht mehr kleinbei. Die Krönung der Leistungssteigerung war dann ein herrlicher Spielzug. Dennis Borkowski chipte die Kugel auf Arslan, der auf Hauptmann weiterleitete. Der Ex-Köln-Profi steckte das Leder wiederum wunderbar Borkowski durch, der den Traumpass per Flachschuss zum 2:1 veredelte (76.). Die SGD verteidigte die Führung leidenschaftlich. Nur der eingewechselte Marcel Bär stand bei einem Eckball nochmal am Fünf-Meter-Raum frei, nickte aber direkt auf Drljaca (85.).

Ist das die große Wende für die SGD?