Der 1. FC Magdeburg hat das vierte Spiel in Folge verloren. Am Montag (15.02.2021) kassierte der FCM beim Trainereinstand von Christian Titz eine 1:2-(1:2)-Niederlage bei Türkgücü München. Lucas Röser brachte den Gastgeber mit einem Doppelschlag zeitig in Führung (6./12.). Ein verwandelter Foulelfmeter von Jürgen Gjasula (15.) brachte den FCM wieder heran. Der mögliche Ausgleich gelang dem FCM in der restlichen Spielzeit aber nicht.



Nach Gelb-Rot gegen Andreas Müller (99.) beendete der FCM das Spiel nicht vollzählig. Zudem musste die Partie ab der 82. Minute für zehn Minuten unterbrochen werden, weil nach starkem Schneefall die weiß gezogenen Begrenzunglinien nicht mehr zu sehen waren und freigreäumt werden mussten.