Die Magdeburger begannen schwungvoll und setzten die Münchner unter Druck. In der siebten Minute hatte Baris Atik die erste Gelegenheit zur Führung, doch sein Schuss wurde gerade noch von Moritz Römling per Kopf von der Linie gekratzt. Kurz darauf wurde der Spielverlauf auf den Kopf gestellt: Nach einem Konter der Gastgeber war die FCM-Abwehr etwas unsortiert und der Ex-Magdeburger Philip Türpitz traf zur überraschenden Führung für Türkgücü.

Trotz des Rückstandes zeigte sich Magdeburg unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. Es gab zahlreiche Gelegenheiten, doch es fehlte zumeist an Kleinigkeiten. So traf in der 17. Minute Andreas Müller mit einem 18-Mter-Schuss nur den Pfosten. Auch Connor Krempicki hatte Pech im Abschluss, als sein Schuss vom starken Münchner Keeper Franco Flückiger glänzend pariert und der Ball an die Latte gelenkt wurde (45).