Hier bejubelt der FSV das 1:0 durch Johan Gomez. Bildrechte: IMAGO / Ulrich Wagner

Zwickau begann mit viel Ballbesitz, Türkgücü wirkte nach vier Niederlagen und einem Trainerwechsel verunsichert. Aber Ertrag konnten die Gäste aus dieser Überlegenheit nicht erzielen. Offensiv blieb es bei langen Bällen, die versandeten. Die Gastgeber brauchten ein wenig, waren dann aber sofort brandgefährlich: Der völlig freistehende Boubacar Barry köpft rechts daneben (18.). Zwickau wurde nun passiver - und ging dennoch in Front, als Torwart René Vollath eine Linksflanke von Patrick Göbel nur abklatschen konnte und Johan Gomez die Kugel in den Winkel setzte (32.). Ein Traumpass des Schotten Andy Irving brachte Münchens Topspieler Sercan Sararer in Position - der lange bei Dynamo im Gespräch gewesene Offensivakteur überwand Matti Kamenz und glich aus (43.). Nach Lapsus von Steffen Nkansah hätte Petar Sliskovic fast noch nachgelegt, war aber wohl selbst zu überrascht.