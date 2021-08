Die Hallenser begannen stark und beschäftigten die Münchner, allein im Abschluss fehlte es an Genauigkeit. Da waren die Gastgeber erfolgreicher und gingen nach zehn Minuten in Führung. Jonas Nietfeld leistete sich ein Fehlabspiel genau in die Füße von Albion Vrenezi, der die Kugel knapp neben den rechten Pfosten in die Maschen schaufelte.