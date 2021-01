Die SG Dynamo Dresden ist mit einer Niederlage ins Fußballjahr 2021 gestartet. Die Elf von Trainer Markus Kauczinski unterlag Türkgücü München am Montag mit 0:1 (0:1). Dabei sah es für den Tabellenführer im Grünwalder Stadion zunächst sehr gut aus. Dynamo hatte deutlich mehr Ballbesitz und drängte die Gastgeber immer wieder tief in die eigene Hälfte. Das Manko: Große Torgefahr entstand dabei nicht. Zwar hatten Philipp Hosiner per Fallrückzieher und Hacke (48./88.) sowie Ransford Königsdörffer (56.) aus knapp 16 Metern die Führung auf dem Fuß, doch die Abschlüsse waren insgesamt zu ungenau.

Markus Kauczinski (Dresden): "Einen Punkt hätten wir verdient gehabt. Wir hatten vor allem am Anfang der zweiten Halbzeit drei, vier Hochkaräter, die wir dann liegen lassen. Beim Gegentor waren wir unachtsam und dann mussten wir gegen einen tiefstehenden Gegner hinterher rennen, was sehr schwer war."



Alexander Schmidt (München): "Kompliment an meine Mannschaft. Sie haben sich in jeden Ball reingeworfen und haben leidenschaftlich verteidigt. Dresden hatte viele Ansatzchancen, aber so eine richtige hundertprozentige war nicht dabei. Aber natürlich braucht man für so einen Sieg auch Spielglück, und das haben wir in der einen oder anderen Situation gehabt. Nichtsdestotrotz will ich der Mannschaft einfach ein riesen Kompliment machen."