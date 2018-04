Claus Schromm (Unterhaching): "Unser Gegner war heute in der Verteidigung arg geschwächt. So konnten wir dann auch glich mit der zweiten Chance in Führung gehen. Danach wurden wir von Zwickau mit dem 1:1 bestraft. Am Ende war unser 2:1 glücklich aber doch verdient. Wir freuen uns sehr auf das Spiel in Paderborn."