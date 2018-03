Was für ein Moment für Tugay Uzan (li./Erfurt). Nach über einem halben Jahr Verletzungspause brachte der RWE-Kicker seine Mansnchaft in Führung.

Was für ein Moment für Tugay Uzan (li./Erfurt). Nach über einem halben Jahr Verletzungspause brachte der RWE-Kicker seine Mansnchaft in Führung. Bildrechte: IMAGO

Schreck lass nach. Der Augenblick des ausgleiches. Erfurt passt einmal nicht auf und kassiert durch Stefan Schimmer (mi./Erfurt) das späte 1:1 (90.+4). Bildrechte: imago/foto2press

Auch im zweiten Abschnitt kamen die Gäste aus Thüringen deutlich aktiver aus der Kabine und belohnten sich für den Aufwand. Nach einer Unterhaching-Ecke nahm Biankadi den Ball auf und stürmte in Richtung SpVgg-Strafraum. Im richtigen Moment spielte der Angreifer auf den mitgelaufenen Uzan ab. Der „Comebacker“ hatte darauf nur noch wenig Probleme und netzte zur umjubelten Führung ein (63.). Bis kurz vor dem Schluss sah es nach einem Auswärts-Dreier für Erfurt aus. Huth hatte das 2:0 "auf dem Kopf", musste am Ende aber Unetrhaching-Keeper Lukas Königshofer gratullieren (86.). Und so kam es wie es kommen musste. In der Schlusssekunde zerstörte Stefan Schimmer alle Träume der rund 100 mitgereisten RWE-Anhänger und erzielte den glücklichen Ausgleich für Unterhaching (90.+4). Ein weiterer Nackenschlag für die Elf von Stefan Emmerling.