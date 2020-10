Fußball | 3. Liga HFC gewinnt in Lübeck nach Wahnsinns-Schlussphase

7. Spieltag

Der Hallesche FC hat den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg gewann bei Aufsteiger VfB Lübeck nach Rückstand mit 3:2 (0:1) und kletterte in der Tabelle weiter nach oben. In einer aufregenden Schlussphase kassierte zudem Antonios Papadopoulos die Gelb-Rote Karte.