Der VfB Oldenburg ging ohne personelle Änderungen im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Viktoria Köln in die Partie. Auch Carsten Müller vertraute fast vollständig der selben Mannschaft, die letzte Woche beim überzeugenden Heimsieg gegen Meppen auf dem Platz stand. Einzig Marvin Stefaniak ersetzte den rot-gesperrten Maximilian Thiel.

Aue startet dominant

Aue brachte die Euphorie der letzten Woche direkt ins Spiel mit und übernahm vor 4.560 Zuschauern im fremden Stadion von Anfang an die Kontrolle. Jastremski hebelte in der 15. Minute mit einem intelligenten Pass in die Schnittstelle die komplette Oldenburger Defensive aus und brachte so Baumgart in die perfekte Abschlussposition, die der cool verwandelte.

In der Folge schraubte Aue die eigenen Offensivbemühungen immer weiter zurück und ließ sich von spielstarken Oldenburgern tief in die eigene Hälfte drücken. Die Passivität rächte sich in der turbulenten Schlussphase der ersten Halbzeit, in der Aue sogar froh sein konnte, dass Oldenburg nach ihrem Ausgleich durch ein Eigentor von Taffertshofer (41.) nicht auch noch in Führung ging.

Hohes Tempo und viel Kampf

Die zweite Halbzeit fühlte sich von der Spieldynamik anfangs wie eine Wiederholung des ersten Durchgangs an. Aue startete wieder dominant und wurde nach zehn Minuten mit etwas Glück belohnt. Ein Querschläger nach einer Ecke sprang durch ein unabsichtliches Handspiel Lenn Jastremski vor die Füße, der den Ball kompromisslos ins Tor trümmerte (54.).

Erneut kam Oldenburg erst nach dem Rückschlag richtig in die Partie und zwängte Aue mit aggressivem Pressing die Luft zum Atmen ab. Aue hatte es dem emsigen Taffertshofer und einer hochdisziplinierten Viererkette zu verdanken, dass der VfB auch nach einem offensiven Dreifachwechsel keine großen Lücken in die Auer Verteidigung riss.

Wilde Schlussphase mit der Entscheidung

In der Schlussphase machte sich dann die hohe Spielgeschwindigkeit und die langen Pressingphasen bei beiden Defensivabteilungen bemerkbar. Das Tempo nahm ab, die Lücken wurden nicht mehr so diszipliniert geschlossen und es entstanden auf beiden Seiten gefährliche Räume für die frischen Offensivspieler. Aue blieb abgezockt und sorgte mit kleinen Fouls für viele Spielunterbrechungen. Durch den mangelnden Spielfluss wurden die Niedersachsen immer hektischer und uninspirierter. In der Nachspielzeit machte Tim Danhof mit einem Konter gegen die vollständig aufgerückten Oldenburger den Deckel drauf (90.+1).

Ausblick

Für Interimstrainer Carsten Müller ist das jetzt schon der dritte Sieg im dritten Spiel. Aue zeigt sich unter ihm komplett ausgetauscht und kann trotz des desaströsen Saisonstarts sogar vorerst die Abstiegsränge verlassen. Spätestens jetzt ist sein Name aus der Diskussion über die Vakanz auf dem Cheftrainer-Posten nicht mehr wegzudenken.

Nächste Woche wird man sich auf der Geschäftsstelle im Erzgebirge die Frage gefallen lassen müssen, ob der richtige Trainer mit Nachwuchsleiter Müller nicht schon längst gefunden ist. Vielleicht steht er dann nächsten Freitag (14. Oktober) beim mitteldeutschen Duell gegen Halle wieder an der Seitenlinie.

Der VfB Oldenburg hat nach sechs Spielen ohne Niederlage wieder verloren. Den überraschend starken Saisonstart des Regionalliga-Aufsteigers trübt das nicht. Nächsten Spieltag (Montag, 16. Oktober) geht es zum Aufstiegsaspiranten SV Wehen Wiesbaden.

