Der FSV Zwickau wollte seine letzten beiden Drittliga-Spiele professionell angehen, und das ist zumindest gegen Oldenburg am Sonntag (21.05.) perfekt gelungen. Die Mannschaft von FSV-Trainer Ronny Thielemann bezwang den VfB vor 4.893 Zuschauern im Wilhelmshavener Jadestadion mit 2:1 (0:1) und sorgte damit für den direkten Abstieg der Gastgeber in die Regionalliga.

Zunächst gaben aber die Gastgeber den Ton an und gingen bereits nach sechs Minuten verdient durch Rafael Brand mit 1:0 in Führung. In der 37. Minute hatten die Westsachsen zudem Glück, dass Davy Frick und Johannes Brinkies eine Oldenburger Doppelchance gemeinsam kurz vor der Linie blocken konnten.

Bach dem schnellen Baumann-Ausgleich war der VfB geschockt. Zwickau übernahm die Initiative und hätte durch Johan Gomez nach 51 Minuten nachlegen können, doch der verzog aus 16 Metern knapp. Auch in der Folgezeit mangelte es nicht an Zwickauer Möglichkeiten. Vor allem in der 72. Minute hätte der FSV erneut durch Baumann in Führung gehen können, doch er scheiterte an VfB-Torhüter Felix Dornebusch.