Fußball | 3. Liga König schießt FSV Zwickau zum Sieg bei Enochs' Ex-Verein

Hauptinhalt

11. Spieltag

Der FSV Zwickau ist defensiv stabil! Beim VfL Osnabrück holten die "Schwäne" am Samstag (02.10.2021) mit einem 1:0 den nächsten Auswärtssieg und blieben im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor. Bei der Rückkehr von FSV-Trainer Joe Enochs an die Bremer Brücke ließ Routinier Ronny König die Westsachsen jubeln (73.). Wie nach dem Erfolg bei 1860 München verlässt der FSV die Abstiegsplätze.