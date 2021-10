Der HFC überstand die erste, schnelle Druckphase der Gastgeber. Zunächst klärten Kapitän Jonas Nietfeld und Tim Schreiber gemeinsam vor VfL-Angreifer Marc Heider (3.). Dann köpfte Heider nach einer Linksflanke nur knapp vorbei (5.). Halle, das nach dem kurzfristigen Ausfall von Linksverteidiger Janek Sternberg mit einer offensiven Ausrichtung an die Bremer Brücke reiste, fand dann ins Spiel. Die Gäste eroberten immer wieder im Angriffspressing den Ball und konnten so den großen Druck der Osnabrücker vom eigenen Tor fernhalten. Eigene Offensivaktionen blieben zumeist in Ansätzen hängen. Da hatte man den Eindruck, es wäre mehr drin gewesen als ein Kopfball von Jan Sherbakovski knapp drüber, nach einer Flanke von Michael Eberwein (11.). VfL-Trainer Daniel Scherning, mit dem Ex-HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp noch in der vergangenen Saison in Kontakt war, um ihn eventuell nach Halle zu lotsen, reagierte sauer auf die Leistung seines Teams. Erst am Ende der Halbzeit machte seine Elf wieder Druck.