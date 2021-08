Die HFC-Notelf machte es beim bisher so souveränen Spitzenreiter überraschend gut. In der 15. Minute traf Tom Zimmerschied mit seinem Abschluss aus 18 Metern schon den Außenpfosten des Viktoria-Kastens. Auf der Gegenseite hielt Müller zweimal stark gegen Yannis Becker und bei der nachfolgenden Ecke gegen seinen Stürmer Terrence Boyd (23.). Das Tor machte Boyd dann sechs Minuten später auf der richtigen Seite mit einem plazierten Linksschuss ins lange Eck. Auch danach standen die Gäste hinten einigermaßen sicher und verdienten sich so die erste Halbzeitführung in dieser Saison.

Im zweiten Durchgang zogen sich die Hallenser weit zurück, blieben aber über Konter gefährlich, die letztlich nicht optimal ausgespielt wurden. Die Viktoria hatte in der 53. Minute die Chance auf den Ausgleich durch Lucas Falcao, der aus fünf Metern genau auf Müller abschloss. Kurz vor Schluss hatte Küc erneut eine gute Gelegenheit, zielte diesmal aber über Kasten (88.). Letztlich retteten die Gäste die Führung über die Zeit und dürfen sich zumindest zwischenzeitlich über Rang fünf in der Tabelle freuen.

Benedetto Muzzicato (Berlin): "Ich habe einen sehr guten Auftritt gesehen meiner Jungs. Wir waren gut eingestellt, sind super in die Partie gekommen, auch mit dem 0:1 sind wir gut umgegangen. Wir haben das auch in der zweiten Halbzeit stark gemacht und nur auf ein Tor gespielt. Aber heute hat nicht nur das Matchglück, sondern auch der Punch in der Box gefehlt. Gerade in der 3. Liga, wo man gegen Spieler wie Terrence Boyd spielt, kann so ein Fehler das Spiel kosten."