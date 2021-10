Fußball | 3. Liga Bittere Niederlage! Magdeburg verliert nach knapp 90 Minuten in Unterzahl

14. Spieltag

Der 1. FC Magdeburg ist beim FC Viktoria Köln leer ausgegangen. In einer packenden Partie, die der Tabellenführer fast in 90-minütiger Unterzahl absolvieren musste, stand am Ende ein knappe 0:1-Niederlage zu Buche. Besonders ärgerlich: Der Treffer fiel in doppelter Unterzahl.