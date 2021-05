Der Hallesche FC hat sich am Montagabend (10.05.2021) beim SV Waldhof Mannheim nicht mit einem Punkt belohnt und fährt mit einer 2:3-Niederlage zurück. Acht rabenschwarze Minuten sorgten am Ende für die bittere Pleite. Trotz des bereits feststehenden Klassenerhalts ist der HFC weit entfernt von Eitel Sonnenschein. Der Grund: Die Tage von Sportdirektor Ralf Heskamp sollen gezählt sein. In Mannheim war er schon gar nicht mehr an Bord. Auch die Zukunft von Trainer Florian Schnorrenberg ist offen. Der Coach würde gern bleiben, Präsident Rauschenbach zweifelte zuletzt öffentlich. Es soll in Kürze Gespräche geben.