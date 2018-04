Die erste gefährliche Torannäherung verbuchte der SVWW in der 16. Minute, als Brunst einen Kopfball von Patrick Funk gerade noch mit einer Hand über die Querlatte lenkte. Im Anschluss neutralisierten sich beide Teams wieder im Mittelfeld. In der 45. Minute sorgte ein waghalsiges Manöver von Brunst für die nächste Chance der Hessen. Dabei verlor der FCM-Schlussmann den Ball außerhalb des Strafraums durch ein riskantes Dribbling an Maximilian Dittgen, der das Spielgerät ins Zentrum zu Stephan Andrist flankte und dessen Kopfball rechts am verwaisten Tor vorbeiflog. Im Gegenzug kam dann auch der FCM zur ersten Chance durch Philip Türpitz, der mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze an SVWW-Torwart Markus Kolke scheiterte (45.).

In der zweiten Hälfte erhöhte Magdeburg die Schlagzahl und wurde in den Aktionen zielstrebiger. Die Bemühungen wurden in der 54. Minute mit der Führung belohnt: Nach einer Flanke von Marcel Costly köpfte Christian Beck den Ball von der Fünfmeterlinie wuchtig in die Maschen. Der 1. FCM blieb auch danach am Drücker. Costly setzte in der 63. Minute einen satten Schuss nur wenige Zentimeter neben das Tor.