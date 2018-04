Die Mannschaften hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und legten einen stürmischen Beginn hin. Zunächst war Zwickaus Keeper Johannes Brinkies gefragt, der nach einer flachen Eingabe von Agyemang Diawusie im Nachfassen klärte. Danach konnte sich Wiesbadens Schlussmann Markus Kolke nach einem Schuss von Ronny König auszeichnen.



Der FSV spielte richtig befreit auf und nahm den Hüter der Gastgeber weiter unter Beschuss. Eine hervorragende Möglichkeit ergab sich in der 23. Minute, als König nach einer Miatke-Flanke nur knapp per Kopf das Ziel verfehlte. Mit so einem starken Auftreten der Westsachsen hatten die Hessen wohl nicht gerechnet. Versuchten die Hausherren mal schnell zu spielen, fehlte es an Genauigkeit im Abschluss. Den Rest erledigte die Abwehr der Zwickauer. Mit einem Eckenverhältnis von 6:2 für die Gäste aus Sachsen ging es in die Kabinen. Das sprach Bände.

Zwickaus Keeper Johannes Brinkies hielt seinen Katsen in Hälfte eins sauber. (Archiv) Bildrechte: IMAGO