Die Erfurter begannen trotz der Querelen unter der Woche mit ihrer fast besten Elf und setzten damit schon vor dem Anpfiff ein Zeichen. Man erkannte also, dass das Team von Stefan Emmerling die Saison sportlich ordentlich zu Ende bringen will, auch um sich nichts nachsagen zu lassen. Winterneuzugang Charalampos Chantzopoulos gab sein Debüt in der Defensivzentrale und ersetzte den verletzten Marcel Kaffenberger. Auch der 18-Jährige Tobias Kraulich durfte erstmals in der Liga ran.