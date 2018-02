Bildrechte: IMAGO

Ein völlig anderes Bild bot sich nach der Pause: Würzburg kam mit neuem Mut, neuer Energie und vor allem höherem Tempo aus der Kabine. Sie drängten Zwickau in dessen eigene Hälfte, und kamen nun immer häufiger in die gefährliche Zone. Die FSV-Spieler warfen sich in zahlreiche Schüsse, blockten und zogen auch mal die Notbremse, die dann Toni Wachsmuth auch eine Gelb-Rote Karte bescherte (65.). In Unterzahl lieferte Zwickau dann eine klassische Abwehrschlacht ab, war dabei mit Latte (69.), Pfosten (78.) und auch sonst mit dem Glück im Bunde - bis zur 90. Minute, als Simon Skarlatidis flach aus 16 Metern das überfällige 1:1 erzielte. Was blieb, war ein Punkt, mit dem Zwickau durchaus zufrieden sein kann.