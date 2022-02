Im zweiten Durchgang wurde es dann torreich. Atik erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 nach Pass von Amara Condé. Das 3:0 durch Florian Kath in der 70. Minute nach einem Doppelpass mit Atik schien die Vorentscheidung zu sein, da die Magdeburger in dieser Phase extrem dominant auftraten. Doch ein Standard, den Tobias Kraulich per Kopf ins FCM-Tor verwandelte, machte es nochmal spannend (75.). Selbst das 4:1 von Jason Ceka nach schöner Kombination war noch nicht der berühmte Deckel, da Marvin Pourié postwendend den zweiten Würzburger Treffer erzielte. In der Nachspielzeit vergab Marco Hausjell die Riesenchance aufs 3:4. Danach war Schluss und der 20. Magdeburger Saisonsieg perfekt.