Zunächst hatten die Gastgeber die Führung zweimal vor Augen, aber weder Pfeiffer von halbrechts (5.) noch Schuppan per Kopf (27.) brachten die Kugel im Magdeburger Kasten unter. Pech hatte Gäste-Verteidiger Bomheuer, der sich ohne Einwirkung eines Gegners verletzte und mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Feld getragen werden musste (34.). Es folgte die beste Phase der Elbestädter: Kvesic verzog noch knapp (37.), aber eine Minute später nutzte Tobias Müller seine Freiheit in der Luft und köpfte eine Ecke ein (38.). Roczen verpasste es direkt danach nachzulegen, allerdings prallte er bei der Chance mit Kickers-Keeper Vincent Müller, der mit einer Gesichtsverletzung vom Feld musste (43.).

Nach der Pause hatte der FCM das Geschehen lange im Griff und ließ kaum etwas zu. Bei einem Baumann-Schuss glänzte Schlussmann Behrens (56.). Kvesic verpasste bei Konter das 2:0 (53,/62.). Erst in der Schlussphase mussten die Gäste dann noch einmal zittern: Erst köpfte Pfeiffer an den Pfosten (90.), dann verzog der ex-Dresdner Schuppan per Kopf (90+4).