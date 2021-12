Dank eines Last-Minute-Treffers hat sich der FSV Zwickau vor leeren Rängen bei den Würzburger Kickers immerhin einen Punkt gesichert. Beim 2:2-(1:0) am Sonntag merkte man beiden Teams den Nervenkitzel des Abstiegskampfes an. So vergab der FSV in der ersten Halbzeit beste Chancen und kassierte durch Marvin Pourie postwendend den 0:1-Rückstand (29.). Johannes Brinkies, der wieder ins FSV-Tor zurückgekehrt war, hatte bei der ersten großen Möglichkeit der Gastgeber keine Chance. Danach brauchte das Team von Trainer Joe Enochs bis zur Pause, um sich von dem Rückschlag zu erholen.