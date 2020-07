Die HFC-Partie hätte fast mit einem Paukenschlag begonnen: Nach ca. 11 Sekunden (!) und einem langen Ball, der die Abseitsfalle ausghebelte, stand Halles Mathias Fetsch frei vor Würzburgs Schlussmann Vincent Müller. Aber der junge Keeper, der mit einer Maske seit einem Jochbeinbruch gegen Magdeburg spielt, zeigte wieder einmal seine Klasse und war nicht zu überwinden. Danach war es eine hektische Partie. Halle ließ nicht viel zu, die Gastgeber agierten aber auch harmlos. Als Halle mehr und mehr die Spielkontrolle übernahm, wurde die Schnorrenberg-Elf belohnt. Der junge Jan Shcherbakovski eroberte fast an der linken Eckfahne den Ball von Daniel Hägele und flankte an den langen Pfosten, wo Pascal Sohm per Kopf vollendete (37.). Lange hielt die Führung nicht: Nach einer Ecke prallte der Ball im Luftkampf vom Rücken von Halles Jonas Nietfeld zu Luca Pfeiffer: Der Angreifer ließ sich aus Nahdistanz die Chance nicht entgehen (42.).

Mathias Fetsch hatte schon mit der allersten Szene die HFC-Führung auf dem Fuß. Bildrechte: imago images / Jan Huebner