Michael Eberwein ärgert sich nach seiner gelben Karten über die Sperre im letzten Saisonspiel. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Der HFC hatte zu Beginn mehr Spielanteile, kam aber nicht wirklich zu gefährlichen Angriffen. Die bereits abgestiegenen Kickers, die als fünftes Team der Geschichte von der 2. Bundesliga in die Regionalliga durchgereicht wurden, machten nach zehn Minuten erstmals auf sich aufmerksam. David Kopacz scheiterte aus knapp zehn Metern aber an der Fußabwehr von Daniel Mesenhöler (10.). Wenige Minuten später scheiterte Saliou Sané ebenfalls aus Nahdistanz am HFC-Keeper. In dieser Phase war nichts von der von Coach André Meyer im Vorfeld geforderten defensiven Stabilität zu sehen. Die Hallenser überstanden die kurze Druckphase aber ohne weiteren Schaden. Nach knapp einer halben Stunde ging der HFC schließlich in Führung. Nach einem langen Ball in die Spitze wurde Elias Huth beim Abschluss geschubst - es gab Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher in die Mitte. Kurz vor der Pause kam Würzburg noch einmal auf. Der für den verletzt ausgewechselten Ex-Dynamo Marvin Stefaniak ins Spiel gekommene Marvin Pourie traf aber nur den Außenpfosten (45.) und setzte einen Freistoß über das Tor (45.+2).