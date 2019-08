Die Zuschauer sahen eine muntere erste Hälfte, in der die Gastgeber in der 6. Minute die erste Großchance verbuchten. Dabei köpfte Vincent Vermeji die Kugel nach einer Ecke an die Querlatte. Im Anschluss wurde Zwickau immer stärker. Eine verheißungsvolle Situation gab es in der 9. Minute nach einer Ecke, als der Ball in den Strafraum segelte und MSV-Schlussmann Leo Weinkauf gerade noch vor Ali Odabas sowie Davy Frick klären konnte. Duisburg konnte in der Folge sein gefürchtetes Passpsiel nicht aufziehen, da der FSV kaum Lücken zuließ und selbst seine Chance zur Führung suchte. So auch in der 33. Minute, als Ronny König aus Nahdistanz einen Drehschuss knapp am langen Pfosten vorbeizirkelte. In der 38. Minute spielte Duisburgs Arne Sicker einen riskanten Rückpass, den Keeper Weinkauf gerade noch von der Linie kratzte. Eine Pausenführung der Zwickauer wäre somit durchaus verdient gewesen.