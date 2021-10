Bildrechte: imago images/foto2press

"Wir sind eine Einheit, ein Team", schilderte der Abwehrspieler am MDR-Mikrofon. Nun sind die Magdeburger nach zuletzt zwei Dämpfern gegen Würzburg und in Halle zurück in der Erfolgsspur. Im Schnitt holt die Spitzenmannschaft in dieser Saison 2,1 Punkte pro Spiel. Bittroff sagte erleichtert: "Klar gibt es Rückschläge, aber das ist ein Lerneffekt. Wir haben heute alle gegen den Ball gearbeitet." Aus ihm sprudelte es heraus: "Das war sensationell. Großes Lob an die Mannschaft."