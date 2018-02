Aufgrund der hohen Nachfrage nach Eintrittskarten durch Fans des 1. FC Magdeburg findet die Drittliga-Partie am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der Reserve vom SV Werder Bremen im Weserstadion statt. Darauf verständigten sich beide Vereine am Montag.

Die im Vorverkauf durch FCM-Fans erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Tickets gibt es im Vorverkauf ausschließlich am Mittwoch im Vorverkauf im Volksstimme-Service-Center, ab 10,00 Euro. Die Tageskasse am Weserstadion ist am Spieltag rechtzeitig geöffnet.