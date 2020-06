Fußball | 3. Liga Abstieg nach Katastrophensaison - Wie geht's weiter bei Carl Zeiss Jena?

Ein Gutes hat der früh feststehende Abstieg immerhin - die Planungen für die kommende Saison können so frühzeitig beginnen. Bereits am Dienstag - als schon kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt bestand - entschied der neue Sportdirektor Tobias Werner, fünf Profis zu suspendieren und dafür sechs U21-Spieler hochzuziehen . Mit Vasileios Dedidis feierte eines der Nachwuchstalente gegen Uerdingen auch gleich sein Debüt in der 3. Liga. "Wir dürfen aber auch nicht den Fehler machen, zu hohe Erwartungen in die Jungs zu setzen", bremste Werner die Hoffnungen nach dem KFC-Spiel.

"Mein Fokus liegt auf der kommenden Saison", betonte der langjährige FCC-Kicker, auch wenn noch sechs Spieltage in der aktuellen anstehen. "Jetzt spielen wir die Saison ordentlich zu Ende und wollen da mit einem guten Gefühl rauskommen." Der neue Jenaer Kapitän Aytac Sulu erklärte dazu, dass es auch bei den Spielern um die Zukunft gehe und sich jeder in den letzten Partien als "guter Sportsmann" beweisen wolle.



Für Sportchef Werner steht derweil die Suche nach einem neuen Cheftrainer an, da René Klingbeil nur interimsweise als Teammanager fungiert. Diese hat Priorität, danach kommt die Verpflichtung von neuen Spielern an, wobei Werner nicht den gleichen Fehler machen wolle wie im vorherigen Sommer, als zu viele erfahrene Kicker weggeschickt wurden und sich die neuen erst langsam eingewöhnen mussten. Und so wollte Werner nach dem Uerdingen-Spiel auch noch nicht den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgeben, denn "die Regionalliga-Saison im kommenden Jahr wird verdammt hart".