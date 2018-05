Förster sagte: "Die Summe, die wir noch bis zum 29. Mai decken müssen, beläuft sich auf circa 500.000 Euro, wenn wir den DFB-Pokal erreichen, sonst auf 750.000 Euro. Das liegt im Rahmen unserer Erwartungen, das überrascht uns nicht." Bereits am Dienstagmorgen hatte otz.de über diesen Sachverhalt berichtet. Jena trifft am 21. Mai in Erfurt im Thüringenpokal-Finale auf Wismut Gera. Wenn die Teilnahme an der ersten Runde im DFB-Pokal gesichert ist, erhält der Klub 119.000 Euro vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Wenn die Zuschauer-Einnahmen berücksichtigt werden, kommen insgesamt etwa 250.000 Euro zusammen.