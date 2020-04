Lange Gesichter an den Kernbergen. Während bereits eine Mehrzahl der Drittligisten in Kleingruppen trainiert und ab Montag möglicherweise wieder regulär ins Mannschaftstraining einsteigt, muss sich das Team von René Klingbeil weiterhin in Geduld üben. Denn bis zum 7. Mai ist das Ernst-Abbe-Sportfeld inklusive Trainingsplätze vorerst gesperrt. Laut den jüngsten Ansagen der Stadt wird es dabei wohl auch bleiben.