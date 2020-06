Betzenberg statt Paradies: Aufgrund der verlängerten Pandemie-Verordnungen in Thüringen und nachdem auch die Stadt Jena keine Ausnahmegenehmigung in Aussicht stellte, hat der FC Carl Zeiss Jena sein Heimrecht mit dem kommenden Kontrahenten 1. FC Kaiserslautern getauscht. Am Sonntag (7. Juni, ab 14 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) treten die Blau-Gelb-Weißen also zum zweiten Mal in der laufenden Saison im Fritz-Walter-Stadion an. Das Hinspel im Oktober 2019 war trotz zwischenzeitlicher Führung noch mit 1:3 verloren gegangen.