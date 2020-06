Fußball | 3. Liga Darf Carl Zeiss Jena am Sonntag im Paradies spielen?

"Wir bereiten uns darauf vor, dass wir am Sonntag zu Hause gegen den KFC Uerdingen spielen. Die einhundertprozentige Gewissheit fehlt uns aber noch. Wir hoffen, dass wir diese heute im Laufe des Tages erhalten werden“, sagte Trautmann. Jena-Teamchef Rene Klingbeil hatte am Mittwochabend nach der 2:4-Niederlage in Würzburg leicht frustriert gesagt: "Ich weiß noch nicht mal, ob wir am Wochenende zu Hause spielen. Vielleicht müssen wir uns wieder in den Bus setzen. Das ist alles sehr fraglich. Aber so ist es nun mal aktuell."