Am Montag waren Vorwürfe gegen den neuen Cheftrainer Verhoene bekannt geworden. Angeblich soll er als Coach der U19 zur Überprüfung des Fitnesszustands seiner Spieler Fotos in Unterhosen angefordert haben. Außerdem berichten Medien von Elternbeschwerden über ein Trainingslager in Belgien, bei dem die Jugendspieler angeblich in einer Umkleidekabine schlafen mussten - ohne Fenster und Belüftung. Verhoene bestreitet die Vorwürfe und behauptet, er habe keinen Druck auf Spieler ausgeübt.



Die Tatsache, dass die Elternvorwürfe vor deren Klärung öffentlich gemacht wurden, stellt laut Mitteilung "einen nicht zu tolerierenden Vertrauensbruch dar", der nun die Entlassung Nowaks zur Folge hatte. Wie es mit Verhoene weitergeht, werden die kommenden Tage zeigen.