Der FCC war an der Hamburger Straße von Beginn an hellwach. Besonders Julian Günther-Schmidt hatte immer wieder große Chancen. Zunächst vergab der Ex-Augsburger noch frei vor Keeper Fejzic (12./20.). Eine Minute später war es so weit: Nacht Traumpass von Gabriele traf er im zweiten Versuch. Grösch hätte bei einem 17-Meter-Knaller (35.) sogar noch erhöhen können. Braunschweig, das zuletzt vier Mal nicht gewinnen konnte, wirkte angeschlagen,

Julian Günther-Schmidt (li.) markiert das 1:0 für Jena. Bildrechte: imago images/Hübner