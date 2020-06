Aufatmen beim FCC. Nach zwei "Heimspielen in der Fremde" kann das Drittliga-Schlusslicht am Sonntag gegen den KFC Uerdingen (14. Juni, 13 Uhr, in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) zum ersten Mal im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld ein Pflichtspiel nach der Corona-Pause bestreiten. Das gab der Verein am Freitag (12. Juni) via Twitter bekannt.