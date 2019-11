Dennoch, die Schützlinge von Rico Schmitt blieben weiterhin das spielbestimmende Team und belohnten sich in der 37. Minute mit der Führung. Und der Treffer war klasse herausgespielt. Nach einem Steilpass von Pagliuca auf Daniele Gabriele behielt der 23-jährige Schweizer die Übersicht und traf ins äußerste Eck. Mit dem 1:0 im Rücken ging es für die Jenaer in die Kabine.

Jena war auch nach der Pause im Vorwärtsgang, wurde aber nach einer Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft mit dem 1:1 (51.) bestraft. Zunächst konnte der FCC nach einem Eckstoß klären, doch in der zweiten Welle brachte Mike Wunderlich den Ball nach innen und Albert Bunjaku köpfte ein. Danach bissen sich die Schmitt-Schützlinge zurück in die Partie. Nun wurde es eine Begegnung mit offenem Visier: Beide Teams wollten den Dreier.



Und nach 83 Minuten schien sich die Waage Richtung Köln zu neigen, denn Wunderlich traf per Freistoß zum 2:1. Doch das sind die neuen Jenaer Qualitäten, die Thüringer gaben nicht auf und kamen nach einem Eckball in der 90. Minute zum hochverdienten 2:2. Die Viktoria-Abwehr bekam das Spielgerät nicht weg, schließlich war der eingewechselte Anton Donkor zur Stelle und drückte die Kugel ins Netz. Damit konnte die Jenaer den Rostock-Sieg zwar nicht veredeln, bestätigten aber ihre aufsteigende Form.